Sinner-Gasquet, secondo turno Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Sinner-Gasquet, data e orario del match

La sfida tra Jannik Sinner e Richard Gasquet, valida per il secondo turno del Roland Garros, è in programma mercoledì 27 maggio sul campo Philippe Chatrier con orario ancora da definire.

I precedenti tra Sinner e Gasquet

Sinner ha vinto tutti e tre i precedenti disputati contro il francese. L'ultimo incrocio risale proprio al secondo turno del Roland Garros dello scorso anno, dove il numero uno al mondo si impose con il punteggio di 6-4 6-2 6-4.

Dove vedere Sinner-Gasquet in tv

Tutte le partite del Roland Garros sono trasmesse in Italia in diretta tv sui canali di Eurosport, disponibili via satellite su Sky, ma anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW Tv, DAZN e Discovery+.

Roland Garros 2025, il montepremi del singolare maschile

PRIMO TURNO - € 78.000

SECONDO TURNO - € 117.000

TERZO TURNO - € 168.000

OTTAVI DI FINALE - € 265.000

QUARTI DI FINALE - € 440.000

SEMIFINALE - € 690.000

FINALISTA - € 1.275.000

VINCITORE - € 2.550.000