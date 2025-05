Roland Garros, Cobolli esordio ok: Cilic battuto in tre set

Esordio positivo per Flavio Cobolli nel Roland Garros. Il tennista azzurro, numero 26 del mondo, ha sconfitto il croato Marin Cilic (che occupa la posizione numero 128 della classifica Atp) in tre set con il punteggio di 6-1, 6-2, 6-2, in un'ora e 43 minuti. Cobolli ha dominato la sfida, imponendo sin dal primo parziale un ritmo elevato alla gara. Nel secondo turno il tennista romano affronterà il vincente della sfida tra Arnaldi e Augier Aliassime.