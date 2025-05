Jasmine Paolini vola al terzo turno del Roland Garros . Dopo l'esordio non facile contro la cinese Yuan, superata in tre set, la nostra tennista più forte, numero 4 del mondo, ha battuto l'esperta australiana Ajla Tomljanovic , 71ª nel ranking Wta, in due set. 6-3, 6-3 il punteggio finale, che vale il terzo turno per l'azzurra.

14:20

Paolini, la possibile avversaria al terzo turno

L'azzurra sfiderà la vincente del match tra l’ucraina Yulia Starodubtseva e la russa Anastasia Potapova.

14:07

Paolini al terzo turno del Roland Garros: quando gioca

Tutte le informazioni sul prossimo match di Jasmine Paolini: avversaria, data, orario e come vederla. LEGGI QUI

13:56

Grande match per Paolini: le statistiche

È bastata solo u’ora e 23 minuti di gioco a Jasmine Paolini per chiudere il match, con 3 ace e il 62% di prime ricavando il 68% dei punti.

13:42

Paolini di corsa: tra poco sarà di nuovo in campo!

La giornata non è finita per Jasmine Paolini: tra poco dovrà tornare in campo l’italiana per l’esordio in doppio insieme a Sara Errani. La coppia azzurra sfiderà la bielorussa Victoria Azarenka e la neozelandese Erin Routliffe.

13:33

+++ Paolini chiude con un break e vola al terzo turno! +++

L'azzurra chiude subito il match, trovando un altro break: finisce 6-3, 6-3 per Paolini, che vola la terzo turno dove sfiderà una tra l’ucraina Yuliia Starodubtseva e la russa Anastasia Potapova.

13:29

Paolini rischia ma può chiudere: 6-3, 5-3

L'azzurra annulla una palla del controbreak e riesce a tenere il servizio, portandosi ad un passo dal chiudere il match.

13:21

Paolini allunga: 6-3, 4-2

Non si scompone l'azzurra, che tiene il servizio e riprende vantaggio forte dei due break iniziali.

13:16

Paolini sfiora il controbreak: 6-3, 3-2

L'azzurra sfiora subito il controbreak, annullato da Tomljanovic che invece riesce a tenere il servizio.

13:08

Tomljanovic reagisce, break: 6-3, 3-1

Paolini perde per la prima volta il servizio in questo match: Tomljanovic riesce a concretizzare la terza palla break ai vantaggi.

13:01

Paolini show: 6-3, 3-0

Tomljanovic lotta, ma Jasmine è troppo forte in questo momento: nuovo break ai vantaggi per l'azzurra, che ora vola verso la vittoria.

12:56

Paolini in vantaggio 6-3, 2-0

Paolini si fa rimontare due punti fino al 40-40, ma riesce ancora a domare la Tomljanovic aggiudicandosi il game con il servizio a favore.

12:52

Break della Paolini nel secondo set: 6-3, 1-0

Inizia nel migliore dei modi il secondo set per l'azzurra, che strappa il servizio a Tomljanovic e parte subito con un break di vantaggio. Un solo punto in questo gioco per l'australiana.

12:46

PAOLINI VINCE IL PRIMO SET 6-3

Paolini non si fa prendere dall'ansia e si aggiudica il primo set, senza subire break. La tennista toscana chiude questo fondamentale game con un rovescio a uscire.

12:43

Tomljanovic resta nel set: 5-3

L'australiana Tomljanovic resta aggrappata a questo primo set, mantenendo la battuta.

12:38

Paolini ai vantaggi: 5-2

Jasmine Paolini vince il settimo game ai vantaggi.

12:33

Nessun ace finora: 4-2 per Paolini

Tomljanovic conserva il servizio senza tentennamenti: finora non c'è stato nessun ace in 6 giochi del match.

12:31

Paolini vola: 4-1 nel primo set

La Tomljanovic prova a reagire, fa due punti, ma la Paolini mantiene il break di vantaggio.

12:25

Ecco Jasmine: 3-1

Sotto 30-0, la Paolini rimonta e strappa il servizio all'australiana.

12:20

Bene Paolini: 2-1

La Tomljanovic lotta, ma Paolini tiene il servizio,

12:17

La risposta di Tomljanovic: 1-1

Tomljanovic tiene la battuta "a zero".

12:14

Paolini in vantaggio 1-0

La nostra tennista non fatica a tenere il servizio nel primo game del primo set.

12:11

Inizia il match

Il match inizia con Paolini al servizio.

12:05

Le due tenniste in campo

Paolini e Tomljanovic sono in campo per il sorteggio a cui seguirà il riscaldamento.

11:57

Pioggia a Parigi

Inizia a piovere a Parigi: match a rischio slittamento.

11:56

Differenza di altezza

Jasmine Paolini è nata il 4 gennaio 1996, è alta 1,63 e pesa 53 chili. Ajla Tomljanovic è nata il 7 maggio 1993, è alta 1,80 e pesa 67 chili.

11:42

Paolini, doppia vittoria a Roma quest'anno

Jasmine Paolini, in questa stagione, ha raggiunto la semifinale a Miami e a Stoccarda, ma soprattutto ha vinto gli Internazionali BNL d’Italia di Roma sia in doppio (con Sara Errani) che in singolare, quarant’anni dopo l’ultimo successo tricolore (Raffaella Reggi nel 1985). La tennista toscana affronta il suo nono Roland Garros, il settimo nel tabellone principale: lo scorso anno ha raggiunto la finale (la prima per lei in uno Slam) prima di arrendersi a Iga Swiatek.

11:28

La stagione di Paolini

In questo ottimo 2025 Jasmine Paolini ha raccolto finora 23 vittorie (compresa quella all’esordio a Parigi) e 8 sconfitte.

11:15

Paolini in campo a mezzogiorno

Paolini e Tomljanovic giocheranno intorno alle 12, nel primo match sul campo Philippe Chatrier.

Parigi