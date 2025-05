Musetti come Sinner, il bellissimo gesto da gentleman con la raccattapalle al Roland Garros

Ricordate Sinner quando a Indian Wells nel 2024 fece sedere al suo fianco la raccattapalle durante una partita interrotta per pioggia? Un gesto da gentleman che fece il giro del mondo. Bene, la scelta dell'altoatesino ha fatto proseliti e, a distanza di poco meno di un anno, il suo connazionale Lorenzo Musetti ha deciso di imitarlo. Siamo al Roland Garros , match valevole per i trentaduesimi di finale: il numero 7 Atp è avanti due set e 5-3 nel terzo contro il colombiano Daniel Galan. Partita ormai in cassaforte.

Il bellissimo gesto di Musetti

C'è un problema, però: sul campo del Roland Garros comincia a piovere. Sugli spalti è un fuggi fuggi generale. Si aprono gli ombrelli, si indossano gli impermeabili. Musetti una scena del genere l'ha già vissuta a Roma pochi giorni prima contro Medvedev. Lì l'interruzione per pioggia arrivò addirittura sul match point. Stavolta però Lorenzo non ha dovuto attendere tre ore (come nella capitale) ma solo un quarto d'ora. Seduto sulla panchina, Musetti ha visto la raccattapalle aprirgli l'ombrello per ripararlo e le ha fatto subito una richiesta: "Non restare lì in piedi, vieni a sederti vicino a me". Un gesto, pizzicato dalle telecamere, che ha fatto subito tornare in mente la scena di Sinner. Passa un minuto e l'inquadratura immortala Lorenzo con l'ombrello in mano mentre ripara la giovane raccattapalle. Ruoli invertiti, dunque. E applausi da parte del pubblico sugli spalti.