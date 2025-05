Roland Garros, Gigante da urlo: battuto Tsitsipas in quattro set

Impresa eccezionale per Matteo Gigante. Il tennista azzurro, numero 167 della classifica Atp, ha sconfitto nel secondo turno del Roland Garros, torneo del grande Slam in corso di svolgimento a Parigi, il greco Stefanos Tsitsipas, numero 20 al mondo. Gigante ha dominato la gara e si è imposto in quattro set in tre ore e otto minuti.