"E' stato orribile giocare in queste condizioni. Dagli spalti mi hanno insultato e sputato". Miomir Kecmanovic, numero 46 del mondo, racconta la disavventura avvenuta sul campo numero 14 del Roland Garros, nel corso del match contro Halys. Il tennista francese si è imposto in quattro set: "È stato orribile giocare. Era davvero spiacevole in campo. Sicuramente il pubblico l’ha aiutato, non sarebbe andata così se non ci fossero stati. È una sensazione davvero brutta", ha ribadito Kecmanovic.