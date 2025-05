Rune furioso, lite con un tifoso al Roland Garros. Poi avvisa Musetti: “Non può…”

Un match complicato, ricco di emozioni e di ribaltamenti di fronte. Alla fine ce l'ha fatta però Holger Rune a spuntarla contro Quentin Halys per conquistare un posto negli ottavi di finale del Roland Garros. Il tennista danese sarà il prossimo avversario di Lorenzo Musetti dopo essersi imposto al quinto set al termine di una battaglia durata 3 ore e 20 minuti, nella quale ha dovuto fronteggiare anche un forte momento di tensione con un tifoso. "Ho messo l'asciugamano nel box e il ragazzo mi ha urlato contro in modo molto aggressivo, mi ha anche afferrato - ha spiegato Rune in conferenza stampa -. Mi è sembrato molto strano perché non gli ho fatto nulla, non dovrebbe interagire con un giocatore in campo, penso sia un po' imbarazzante. Ho chiesto che venisse portato fuori dallo stadio per tre volte, non so, mi ha dato talmente fastidio che ho lanciato l'asciugamano nel box per la rabbia".