Sinner-Lehecka diretta Roland Garros: in palio gli ottavi con Rublev, tennis oggi

12:47

Manca poco

I due giocatori stanno facendo il riscaldamento.

12:43

Sinner e Lehecka in campo

Sinner e Lehecka sono entrati sul terreno di gioco: si gioca sul campo Suzanne Lenglen.

12:40

Sinner show nei tornei Slam

Jannik da urlo nei tornei Slam: l'altoatesino vanta una striscia aperta di 16 vittorie consecutive nei Major. L'ultima sconfitta risale ai quarti di finale di Wimbledon 2024 contro Daniil Medvedev che ebbe la meglio in cinque set.

12:35

Cresce l'attesa per Sinner-Lehecka

E' finito da pochi minuti il match del singolare femminile tra Andreeva e Putintseva sulla terra rossa del 'Suzanne Lenglen': è il turno di Jannik Sinner e Jiri Lehecka!

12:30

Sinner perfetto contro i tennisti della Repubblica Ceca

Jannik non ha mai perso un match contro tennisti della Repubblica Ceca. Quattro partite e altrettante vittorie, con Lehecka e Machac.

12:20

Sinner mette nel mirino il record di Fognini

Grazie al successo contro Gasquet al secondo turno del Roland Garros, Jannik ha centrato la vittoria numero 70 in carriera a livello Slam: se dovesse superare anche Lehecka, l'altoatesino eguaglierebbe Fabio Fognini diventando, a pari merito con il ligure, il tennista italiano con più successi nei tornei Slam nell'era Open.

12:10

Roland Garros 2025, il montepremi

PRIMO TURNO - € 78.000

SECONDO TURNO - € 117.000

TERZO TURNO - € 168.000

OTTAVI DI FINALE - € 265.000

QUARTI DI FINALE - € 440.000

SEMIFINALE - € 690.000

FINALISTA - € 1.275.000

VINCITORE - € 2.550.000

12:00

Roland Garros, il cammino di Lehecka

Primo turno: Lehecka b. Thompson 6-4, 6-2, 6-1

Secondo turno: Lehecka b. Davidovich Fokina 6-3, 3-6, 6-1, 6-2

11:50

Roland Garros, il cammino di Sinner

Primo turno: Sinner b. Rinderknech 6-4, 6-3, 7-5

Secondo turno: Sinner b. Gasquet 6-3, 6-0, 6-4

11:40

Sinner e il suo team si sfidano ai palleggi: vince Panichi e per gli altri scatta una punizione

Il numero uno al mondo è stato immortalato mentre giocava a pallone con il suo team. Le risate hanno presto lasciato spazio alle flessioni, pegno per gli sconfitti

11:30

Roland Garros: Fils si ritira, Rublev avversario di Sinner se Jannik batte Lehecka

Il francese accusa problemi alla schiena, il russo avanza al quarto turno dello Slam e attende il proprio avversario per giocarsi l'accesso ai quarti di finale. APPROFONDISCI

11:20

Sinner: "Lehecka? Devo alzare il mio livello di gioco"

"Jiri sta giocando un buon tennis, ho osservato un po’ il suo match prima di scendere in campo. Io devo concentrarmi su di me, sul mio tennis. Se voglio vincere dovrò alzare il livello rispetto ai primi due turni. Sarà una partita interessante, fisica, sarà importante fare le giuste scelte tattiche". Così il numero uno al mondo aveva presentato il match contro il ceco dopo il netto successo al secondo turno con Gasquet.

11:10

Sinner-Lehecka, i precedenti

Jannik ha vinto entrambi i confronti a livello Atp con il classe 2001 nativo di Mlada Boleslav: a Indian Wells (6-3, 6-3) e a Pechino (6-2, 7-6), entrambi sul cemento, nel 2024 e a livello di quarti di finale. L’unica sfida su terra rossa risale invece al Challenger di Ostrava nel 2019. Anche in quel caso ebbe la meglio Sinner, con il punteggio di 6-4, 6-2.

11:00

Roland Garros, Sinner-Lehecka in tv e in streaming

La sfida tra Jannik e Jiri, valida per il terzo turno dell'Open di Francia, è in programma oggi, sabato 31 maggio, sul campo 'Suzanne Lenglen' come secondo match di giornata dalle ore 11. L'incontro comincerà al termine di Andreeva-Putintseva quindi, indicativamente, intorno alle 13. La partita, così come tutte quelle del Roland Garros, viene trasmessa in Italia in diretta tv sui canali di Eurosport, disponibili via satellite su Sky e in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW Tv, DAZN e Discovery+.

Court Suzanne Lenglen, Parigi