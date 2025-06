Paolini regala l'asciugamano, ma scoppia la lite: lei la risolve con un grande gesto

Un'altra giornata positiva per Jasmine Paolini al Roland Garros. In attesa di scendere in campo oggi per disputare gli ottavi di finale in singolare contro Elina Svitolina, la numero uno azzurra ha conquistato un altro importante successo per approdare agli ottavi in doppio in coppia con Sara Errani grazie al successo ottenuto su Lulu Sun e Yue Yuan con il punteggio di 7-5 6-2. Al termine della partita, le due italiane si sono fermate con i tifosi sugli spalti per firmare autografi e scattare foto ma a rubare la scena è stato il grande gesto della toscana, che ha subito fatto il giro dei social.