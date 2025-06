Attimi di paura per Zverev al Roland Garros, interrompe il gioco per correre a bere: cosa è successo

PARIGI (FRANCIA) - Attimi di paura per Alexander Zverev sulla terra rossa del Roland Garros durante il match contro il 28enne olandese Tallon Griekspoor (n.35 Atp) , valido per gli ottavi di finale dello Slam parigino.

Paura per Zverev al Roland Garros: cos'è successo

Fiato sospeso per gli spettatori presenti sugli spalti del 'Court Suzanne-Lenglen' nel sesto game del primo set quando il tedesco numero 3, sotto 3-2 ma al servizio, prima di battere sul 15-15 ha iniziato a tossire come in preda a delle convulsioni. Zverev, che soffre di diabete di tipo 1 da quando era bambino, è corso allora verso la panchina e dopo aver bevuto dalla borraccia si è ripreso, tornando a giocare e vincendo poi il game.