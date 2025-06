Si sta costruendo una fama da gentleman del tennis, Carlos Alcaraz , che per la seconda volta dall'inizio del Roland Garros strappa gli applausi del pubblico francese non solo per le sue giocate, ma anche per gli atteggiamenti da grande campione che sta assumendo sui campi di Parigi. Dopo l'episodio della giudice di linea travolta nel corso dell'incontro con Maroszan , con tanto di scuse a abbraccio finale, il murciano si è nuovamente distinto per il suo fair play durante la sfida con Shelton .

Alcaraz 'confessa' e restituisce il punto

L'episodio, balzato agli onori delle cronache e che oggi è ancora virale sul web, accade all'inizio del secondo set, dopo una prima partita tiratissima, risoltasi a favore dello spagnolo 10-8 al tie break. Sul punteggio di 30 pari, Alcaraz prova a chiudere il punto a rete, Shelton prova a beffarlo con un velenoso cross, ma trova l'acrobatica volée di Carlos, che manda in visibilio il pubblico sugli spalti. 40-30 segnala il giudice di sedia, costretto però a cambiare la sua decisione su input dello stesso Alcaraz, che 'confessa' di aver lasciato la racchetta sul colpo decisivo. Punto irregolare e potenziale ingiustizia cancellata dall'onestà del campione iberico.

Shelton apprezza e 'contraccambia'

È lo stesso Alcaraz a spiegare l'accaduto ed a sottolineare la grande sportività di Shelton, che non solo ha apprezzato il gesto di Carlos, ma ha addirittura proposto di contraccambiare la cortesia: "Se non avessi detto all'arbitro quello che era successo mi sarei sentito in colpa. Se faccio qualcosa di irregolare devo dirlo, per essere onesto con tutti. È così che funziona lo sport, o almeno è così che dovrebbe sempre essere. Comportarsi lealmente con l'avversario, ed è per questo che l'ho fatto. Ben mi ha ringraziato e mi ha anche detto che potevamo rigiocare un punto in cui il suo servizio aveva toccato il nastro e l'arbitro non aveva detto nulla...".