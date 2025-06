Musetti chef al Roland Garros dopo il successo su Rune: il video dell'azzurro è virale

PARIGI (FRANCIA) - Dopo aver 'cucinato' Holger Rune con la varietà del suo tennis negli ottavi del Roland Garros e aver così sfatato un doppio tabù (primo successo contro il danese e prima volta nei quarti sulla terra rossa dello Slam parigino), Lorenzo Musetti ha concesso il 'bis' in piena notte mettendosi ai fornelli nell'appartamento che ha affitato per questi giorni da vivere nella Capitale francese.

Musetti chef al Roland Garros dopo la vittoria su Rune

"Ore 2:15, pasta post-match fatta ovviamente da chef Musetti" dice l'azzurro sorridente in un video (divenuto presto virale) postato tra le sue storie Instagram al termine della partita vinta contro Rune sul 'Court Philippe-Chatrier', clou del programma serale di ieri (1 giugno) al Roland Garros e conclusa dopo la mezzanotte. "Et voilà" esclama poi divertito l'azzurro numero 7 del mondo al momento di impiattare i suoi fusilli, in attesa ora di sfidare lo statunitense Frances Tiafoe (n.16 Atp) nei quarti di finale.