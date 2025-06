Sinner-Rublev diretta Roland Garros: il risultato di Jannik, tennis oggi live

PARIGI (FRANCIA) - Sul campo del Court Philippe-Chatrier torna in campo Jannik Sinner , che cercherà la qualificazione ai quarti di finale del Roland Garros nella sfida contro il russo Andrey Rublev , numero 15 del mondo. Grande attesa per la prestazione del leader indiscusso del Ranking Atp , reduce da un'impressionante prova di forza al terzo turno con Lehecka e che a livello di precedenti vanta una buona tradizione con Rublev . Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti...

21:10

Sinner ristabilisce la parità: 1-1

Jannik impressionante: tre turni di battuta consecutivi a zero.

21:07

Rublev mette per primo la freccia nel secondo set: 1-0 con Sinner

Il russo muove per primo il punteggio nel secondo parziale tenendo a 15 il turno di battuta.

21:03

Al via il secondo set tra Sinner e Rublev

Inizia il secondo parziale del match con Andrey al servizio.

21:02

+++ Sinner show nel primo set: 6-1 con Rublev +++

Altro game a zero per Jannik che vince il primo set con Andrey: 6-1 il punteggio dopo appena 25' di partita.

20:59

Rublev annulla un set point e muove il punteggio nel parziale

Sopra 40-15, il russo si fa raggiungere da Jannik che porta il game ai vantaggi. Qui l'azzurro si guadagna un set point ma lo spreca. Andrey riemerge e con il servizio accorcia le distanze. Ora Jannik però serve per il primo parziale.

20:53

Sinner consolida il break e 'vede' il primo set: Rublev travolto

Jannik consolida il break con un game a zero da applausi e vola sul 5-0: 20 punti a 5 il parziale per l'azzurro nel primo set.

20:51

C'è il secondo break di Sinner!

Jannik show con lo schiaffo al volo (30-15) si guadagna due palle break: va a segno con la prima, complice il doppio fallo di Rublev. Sulla terra rossa del Court Philippe-Chatrier è 4-0 per l'azzurro!

20:45

Sinner consolida il break

Jannik chiude il game con l'ace e consolida il break concedendo un solo 15 a Rublev. Il primo set sembra ormai indirizzato.

20:42

C'è il break di Sinner: Rublev sotto 2-0

Il numero uno al mondo strappa subito il servizio al russo: sul 30 pari, Jannik si guadagna la prima palla break della sua partita con un rovescio da applausi. Con il dritto poi l'azzurro mette la freccia.

20:37

Sinner annulla due palle break e muove per primo il punteggio nel set: 1-0 con Rublev

Primo game complicato per Jannik: sotto 15-40, Andrey si guadagna due palle break ma entrambe vengono annullate dal numero uno al mondo. Ai vantaggi l'azzurro sfrutta il servizio e muove per primo il punteggio nel parziale.

20:30

Sinner-Rublev, inizia il match!

Al via il match tra Jannik e Rublev: si parte con l'azzurro al servizio. In tribuna, nel box del numero uno al mondo, è presente anche Marco Verratti.

20:24

Sinner e Rublev sul Philippe-Chatrier

Jannik e Andrey fanno il loro ingresso sulla terra rossa del Philippe-Chatrier, accolti dagli applausi del pubblico.

20:15

Sinner, la statistica da urlo contro i giocatori fuori dalla top 20

Contro i tennisti fuori dalla top 20 del ranking Atp, Jannik ha vinto 64 partite di fila (dal 2023 a oggi) senza mai perdere. Una statistica a dir poco clamorosa.

20:10

Swiatek e la frase su Sinner dopo la vittoria al Roland Garros: "Nel primo set..."

Nell'intervista post-partita, la tennista polacca ha citato Jannik, usandolo come metro di paragone per il livello espresso dall'avversaria. APPROFONDISCI

20:05

Sinner mette nel mirino i big del tennis mondiale: il dato è impressionante

Sulla terra rossa parigina, Jannik potrebbe ottenere l'ottavo successivo consecutivo in uno dei tornei del Grande Slam contro un top 20 del ranking Atp. Non solo: l'altoatesino potrebbe diventare il quinto tennista più giovane a centrare questo grande risultato dopo Bjorn Borg, Carlos Alcaraz, Pete Sampras e Roger Federer.

20:00

Roland Garros: ecco il possibile avversario di Sinner ai quarti

In caso di successo contro Rublev, Jannik si giocherà i quarti di finale dell'Open di Francia contro il kazako Alexander Bublik che ha eliminato, a sorpresa, il britannico Jack Draper (n.5 al mondo) in quattro set: 5-7, 6-3, 6-2, 6-4 il risultato per il classe 1997.

19:55

Roland Garros, il percorso di Rublev

Primo turno: Rublev b. Harris (Sudaf.) 6-4, 4-6, 6-3, 6-1

Secondo turno: Rublev b. Walton (Aus) 7-6 (1), 6-1, 7-6 (5)

Terzo turno: Rublev b. Fils (Fra) forfait

19:50

Roland Garros, il percorso di Sinner

Primo turno: Sinner b. Rinderknech (Fra) 6-4, 6-3, 7-5

Secondo turno: Sinner b. Gasquet (Fra) 6-3, 6-0, 6-4

Terzo turno: Sinner b. Lehecka (Cze) 6-0, 6-1, 6-2

19:45

Sinner può superare Fognini: il motivo

In caso di successo contro Rublev, Jannik centrerebbe la 72esima vittoria in un torneo Major, mettendo così la freccia su Fabio Fognini (fermo 71) diventando il primo tennista italiano con il maggior numero di vittorie nell'era Open.

19:40

Sinner, obiettivo quarti di finale inn un torneo Slam: i numeri

Il numero uno al mondo potrebbe centrare l'undicesima qualificazione a un quarto di finale in un torneo del Grande Slam in carriera, la sesta di fila (serie aperta dall'Australian Open 2024). Jannik potrebbe inoltre diventare il secondo tennista italiano, nell'era Open, a raggiungere i magnifici otto al Roland Garros eguagliando così Adriano Panatta.

19:35

Roland Garros 2025, il montepremi del singolare maschile

PRIMO TURNO - € 78.000

SECONDO TURNO - € 117.000

TERZO TURNO - € 168.000

OTTAVI DI FINALE - € 265.000

QUARTI DI FINALE - € 440.000

SEMIFINALE - € 690.000

FINALISTA - € 1.275.000

VINCITORE - € 2.550.000

19:25

Panatta brutale su Sinner: "Lui ti vuole gonfiare e ha un'arma in mano". Poi spiega cosa voleva dire

L'ex stella del tennis azzurro: "Jannik non scende in campo per dominare, è impressionante vederlo dal vivo". LEGGI TUTTO

19:15

Sinner, un anno da numero uno. Ecco quanto ci rimarrà secondo le proiezioni Atp

Il tennista italiano ha raggiunto il traguardo delle 52 settimane consecutive in vetta al ranking: il punto della situazione e la minaccia Alcaraz. LA SITUAZIONE

19:05

Sinner-Rublev, i precedenti

Sono ben nove i precedenti tra Jannik e Andrey, con l'azzurro avanti 6-3 nel conto dei confronti diretti. Il numero uno al mondo è avanti 2-1 nei soli incontri sulla terra rossa e ha vinto l'ultimo incrocio, andato in scena ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati dello scorso anno.

18:55

Roland Garros, Sinner-Rublev in tv e streaming

La sfida tra Jannik e Andrey, valida per gli ottavi di finale dell'Open di Francia, è in programma oggi - lunedì 2 giugno - sul Court Philippe-Chatrier non prima delle 20:15. La partita è visibile in diretta tv sui canali di Eurosport, disponibili via satellite su Sky, ma anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW Tv, DAZN e Discovery+.

18:45

Sul Court Philippe-Chatrier c'è Sinner-Rublev

Arriva il piatto forte del lunedì del Roland Garros, sul terreno di gioco del Court Philippe-Chatrier, torna in campo il numero 1 del mondo Jannik Sinner, che dopo aver annientato Lehecka, chiederà strada a Rublev per conquistare l'accesso ai quarti di finale dell'Open di Francia.

Court Philippe Chatrier - Parigi