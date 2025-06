Wilander e la frase su Sinner in diretta tv dopo la vittoria su Rublev: "È semplicemente..."

Wilander elogia Sinner: "È incredibile"

L'ex numero uno al mondo Mats Wilander, oggi opinionista, non ha mai nascosto la sua grande amministrazione per Sinner, di cui ha preso le difese anche dopo lo scoppio del caso doping. Lo svedese, al termine della partita con Rublev, ha commentato così la prestazione dell'azzurro: "So che lo stava uccidendo il fatto che non stesse giocando, ma quanti tornei avrebbe dovuto davvero giocare? Non credo così tanti. Aveva bisogno di una pausa dopo l'Australia. Quindi forse ne avrebbe giocati altri due, tre o quattro, ma penso che sia andata bene per lui tornare a Roma, arrivare in finale e ora è in gran forma. Posso dire che sono rimasto senza parole? Perché è incredibile come gioca. Letteralmente non aspetta che la palla vada da nessuna parte. Vuole prenderla il prima possibile su entrambi i lati, soprattutto sul rovescio. Non ho mai visto nessuno così aggressivo da fondocampo".

Con l'ennesima dominante prestazione della sua settimana parigina,ha conquistato l'accesso ai quarti di finale del. Il numero uno al mondo, dopo il successo sunel quale aveva lasciato per strada solamente tre game, si è imposto sulla tredicesima testa di serie del tabellonecon il punteggio di 6-1 6-3 6-4. Una vittoria che ha permesso all'azzurro di guadagnare la sfida conper un posto in semifinale, che in caso di esito positivo gli permetterebbe di eguagliare il risultato dello scorso anno, quando nel penultimo atto del torneo si arrese a, detentore del titolo.