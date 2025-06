Gasperini al Roland Garros: la foto inedita e cosa può fare con Sinner

Gasperini e gli incontri al Roland Garros

Gasperini, infatti, dovrebbe incontrare Marco Panichi, il preparatore atletico di Jannik Sinner. Si tratta dell’ex preparatore di Novak Djokovic. Romano, classe 1964, Panichi vanta più di 30 anni di esperienza nel mondo del tennis e ovviamente tifa per la Roma, la squadra che metterà sotto contratto Gasperini per puntare in alto. L'allenatore vedrà anche Lorenzo Musetti, l'altro campione azzurro.