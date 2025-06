Sinner e la confessione sulla rivalità con Alcaraz: "Mi batte spesso? A volte ho la sensazione che..."

Sinner e la rivalità con Alcaraz

"Penso che io e Carlos sappiamo tutto quello che c'è in gioco prima di ogni partita - ha spiegato il numero uno al mondo -. Per me l'anno scorso c'è stata una partita importante che ho vinto, quella in Arabia anche se era un'esibizione. Mi ha aiutato perché entrambi cerchiamo costantemente di capire il livello dell'altro. A volte ho la sensazione che abbia più opzioni di me. Sa fare lo slice corto, sa giocare lungo, le sue volée sono incredibili, ha un gran tocco e ora serve molto bene. Fisicamente è molto forte e ha la qualità dei giocatori più speciali. Anche quando perdo, mi piace sempre giocare contro di lui perché mi dà un sacco di feedback su cosa devo migliorare. Non risponderò al perché mi batte così spesso, forse altri giocatori mi sentiranno e non voglio che accada. Ma penso che sappiamo tutti il ​​perché: è veloce, è fisico, gioca a un'intensità incredibile".