Warning per Musetti, calcia una pallina e finisce addosso alla giudice di linea

Un primo set dominato da Lorenzo Musetti che lasciava sperare in un match in discesa nella sfida con Frances Tiafoe valida per i quarti di finale del Roland Garros. Il carrarino, a caccia della sua prima semifinale a Parigi e della seconda in uno Slam dopo quella raggiunta a Wimbledon lo scorso anno, ha aperto la partita conquistando per 6-2 la frazione iniziale prima di commettere qualche svabatura di troppo che ha permesso allo statunitense di prendere fiducia e di far suo il secondo set con lo score di 6-4 per pareggiare i conti.