Musetti, semifinale Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Per la prima volta in carriera Lorenzo Musetti approda in semifinale al Roland Garros. Il numero 2 d'Italia, settima testa di serie del tabellone, ha superato Frances Tiafoe con il punteggio di 6-2 4-6 7-5 6-3 per conquistare la sua seconda semifinale Slam in carriera dopo quella raggiunta lo scorso anno a Wimbledon. Una prestazione autorevole quella messa in mostra dal carrarino, che è riuscito a pieni voti a superare il momento difficile tra il secondo e la metà del terzo set. Il prossimo avversario dell'azzurro uscirà dal quarto di finale tra Novak Djokovic e Alexander Zverev.