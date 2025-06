Musetti: “Siamo italiani e siamo eleganti”. Al Roland Garros parte qualche fischio…

PARIGI (Francia) - Lorenzo Musetti si gode il suo splendido momento di forma, batte Frances Tiafoe e vola nelle semifinali del Roland Garros. Il tennista toscano, dopo essersi imposto in quattro set (6-2, 4-6, 7-5, 6-2) sul 27enne statunitense, ha parlato ai microfoni per commentare il match, come è consuetudine, nel circuito Atp, per chiunque vinca un incontro. Interpellato sul proprio stile di gioco, elegante e con un rovescio a una mano d'altri tempi, Musetti ha risposto sorridendo: "Siamo italiani e siamo eleganti".