Incredibile a Parigi: Sinner "allena" la numero 361 del mondo e lei batte Andreeva

Sinner, l'allenamento speciale con Boisson

Impegnato nel quarto di finale contro Alexander Bublik proprio al termine della sfida tra Boisson e Andreeva sul Philippe Chatrier, questa mattina Sinner era sceso in campo per il suo riscaldamento scegliendo come sparring partner proprio la tennista francese, come testimoniato dai canali ufficiali del Roland Garros, che ha mostrato prima alcuni colpi in campo e poi il cordiale saluto tra i due.