Bublik e il gesto che imita Lehecka contro Sinner: il pubblico scoppia a ridere

Ormai sembra diventata un'abitudine: in soli 35 minuti e con un netto 6-1 Jannik Sinner ha chiuso il primo set della sfida con Alexander Bublik che mette in palio un posto in semifinale al Roland Garros contro il vincitore del match tra Novak Djokovic e Alexander Zverev. Come successo negli ottavi di finale contro Andrey Rublev, con il parziale d'apertura conquistato lasciando per strada un solo game, e in maniera ancor più eclatante nel terzo turno contro Jiri Lehecka, dove il ceco ha dovuto attendere il secondo set per vincere il primo game della sua partita, il numero uno al mondo ha fatto penare anche il kazako per permettergli di conquistare un solo gioco.