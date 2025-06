Il pubblico del Roland Garros contro Andreeva: lei impazzisce, scaraventa la pallina e...

PARIGI (Francia) - Momento di grande nervosismo per Mirra Andreeva nel corso del match contro la francese Lois Boisson , valido per i quarti di finale del Roland Garros femminile. Dopo aver perso il primo set per 8-6 al tie-break, la tennista russa ha avuto uno scatto d'ira nel settimo game del secondo set, sul 3-3, dopo un errore con il servizio a favore.

La rabbia di Andreeva

Andreeva, sullo 0-30 e in piena crisi di gioco dopo essere stata in vantaggio 3-0 nel secondo parziale, ha scagliato la pallina verso il pubblico, che l'ha fischiata sonoramente. La giudice di sedia non ha potuto far altro che dare un warning alla russa, numero 6 del mondo, che poi ha perso clamorosamente il match 7-6, 6-3 contro la beniamina di casa, approdata in semifinale da numero 361 del mondo.