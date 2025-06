Djokovic elimina Zverev al Roland Garros: Sinner numero uno anche dopo Wimbledon

Dopo il successo ottenuto su Alexander Bublik con il punteggio di 6-1 7-5 6-0, che gli ha permesso di conquistare la seconda semifinale consecutiva a Parigi, Jannik Sinner avrà senza dubbio seguito da interessatissimo spettatore il quarto di finale tra Novak Djokovic e Alexander Zverev, che ha chiuso il programma del day 11 al Roland Garros. Non solo perché da quella sfida è uscito il suo prossimo avversario, ma anche per il verdetto che ha emesso il risultato finale. Ad avere la meglio è stato il 24 volte campione Slam, che dopo un avvio in salita è riuscito ad imporsi sul tedesco con il punteggio di 4-6 6-3 6-2 6-4 per guadagnare la semifinale contro il numero uno al mondo. E proprio in ottica prima posizione del ranking Atp, è arrivata per Sinner, grazie alla vittoria di Djokovic, una graditissima notizia.