Bublik allibito, le parole pazzesche su Sinner in conferenza: “Non sono il solo che…”

"Jannik Sinner merita di essere il numero uno e gli auguro tutta la fortuna del mondo". Al termine del quarto di finale contro Jannik Sinner, che lo ha visto soccombere con il punteggio di 6-1, 7-5, 6-0, Alexander Bublik elogia il tennista azzurro: “Sta giocando veloce e in modo intelligente. Sta vincendo praticamente ogni partita in meno di due ore", ha dichiarato in conferenza stampa il tennista russo. "Fisicamente è al massimo livello. Come si può vedere, non sono stato solo io a prendere un 6-0. Gli auguro tutta la fortuna. Merita di essere al numero uno del mondo".