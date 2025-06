Roland Garros, Djokovic batte Zverev in rimonta e vola in semifinale: sfiderà Sinner

PARIGI (FRANCIA) - Serata da urlo per Novak Djokovic. Il fuoriclasse serbo, n.6 Atp e sesta testa di serie del tabellone, piega Alexander Zverev in rimonta nei quarti di finale del Roland Garros e accede al penultimo dello Slam francese: 4-6, 6-3, 6-2, 6-4 il punteggio per il classe 1987 nativo di Belgrado dopo una battaglia di tre ore e 20 minuti.