Djokovic e il duro avviso a Sinner verso la semifinale: "È il numero uno al mondo, ma…"

" Jannik Sinner è in una forma strepitosa ed è stato il miglior giocatore degli ultimi due anni... meritatamente . Ha giocato un tennis fantastico, un tennis d'attacco. E' fortissimo sotto ogni aspetto. Non ci gioco da un po'. Abbiamo sempre avuto partite emozionanti. A un certo punto credo che abbiamo giocato 3 o 4 partite in pochissimo tempo sul cemento, abbiamo giocato forse una volta sulla terra battuta a Monte Carlo, credo anni fa...", l'ha detto Djokovic in conferenza stampa, dopo aver staccato il pass per la semifinale del Roland Garros e aver fatto fuori Zverev in rimonta .

Djokovic, un messaggio per Sinner

Nole è pronto a sfidare Sinner anche se non ha i favori del pronostico in vista della finalissima di Parigi: "Sarà ovviamente la semifinale di un Grande Slam contro il numero 1 al mondo. Non c'è occasione più grande per me. Quindi cercherò di fare del mio meglio per dare il massimo e giocare bene come sto facendo qui a Parigi".