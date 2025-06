Errani e Vavassori campioni nel doppio misto al Roland Garros: sconfitti King/Townsend in finale

Sara Errani e Andrea Vavassori si incoronano campioni nel tabellone di doppio misto del Roland Garros. La coppia azzurra ha vinto il secondo titolo Slam della carriera dopo quello conquistato a settembre agli US Open grazie al successo ottenuto in finale sugli statunitensi Evan King e Taylor Townsend con il punteggio di 6-4 6-2. Durante il loro percorso verso l'ultimo atto dello Slam parigino, gli italiani avevano sconfitto Chan/Nys al primo turno, Jiang/Galloway al secondo turno, superato Nicholls/Patten per ritiro nei quarti di finale e poi battuto in semifinale Zhang/Arevalo senza mai perdere un set.