Bertolucci e l'analisi spietata su Musetti dopo la sconfitta contro Alcaraz: "Lo sappiamo tutti, è pronto per..."

"Al di là del risultato, quello che è importante è che Musetti ancora una volta abbia fatto vedere la qualità del suo tennis che è grande, anzi enorme". Parole e musica di Paolo Bertolucci che in diretta su SkySport 24 ha commentato il ritiro a cui è stato costretto il carrarino nel quarto set contro Alcaraz. "Si è fermato per tempo in questa semifinale. Lorenzo è pronto per giocare una finale e alzare un trofeo dello Slam, ormai ci siamo. Quando arrivi con continuità in semifinale, in finale e via dicendo, quando questi obiettivi li centri a ogni torneo, prima o poi ci arrivi fino in fondo. Oggi ha affrontato un mostro come Alcaraz e ci può stare ma secondo me se avesse vinto il secondo set - e lo ha perso per una manciata di punti - forse avremmo visto un'altra partita. Musetti avanti di due set avrebbe tirato avanti".