Il ko di Djokovic chiude l'era dei Fab Four, ora il tennis si gode Alcaraz-Sinner

Questa volta, forse, è veramente finita un’era. La vittoria di Jannik Sinner contro Novak Djokovic è solo l’ultimo segnale di un’epoca, quella dei Fab Four, che oggi veramente non c’è più. D’altronde il Roland Garros era iniziato con la celebrazione di Rafa Nadal e in campo c’erano tutti e quattro. Solo che come lo spagnolo, anche Roger Federer e Andy Murray si erano già ritirati e il solo superstite rimaneva il serbo che