Sinner è netto in conferenza prima della finale con Alcaraz: "È stressante..."

Roland Garros, Sinner pronto per la finale con Alcaraz

"Onestamente non pensavo di tornare e fare finale a Roma e qui. Non ho giocato per quasi 4 mesi e ora sono alla mia terza finale Slam consecutiva. Non me lo aspettavo ma sono molto felice", ha detto Sinner in conferenza stampa riferendosi allo stop concordato con la Wada per il caso Clostebol, terminato proprio alla vigilia del Masters 1000 capitolino in cui è tornato a competere nel circuito. Poi le parole dedicate a Djokovic: "È stressante giocare contro Novak, perché senti che tutto può cambiare da un momento all'altro, anche se stai giocando al meglio. Perdere il terzo set avrebbe potuto cambiare le cose e così ho spinto molto nel tie-break, perché nel quarto o nel quinto set lui avrebbe avuto molta fiducia e grande esperienza. Sono felice di averla chiusa in tre".

L'omaggio di Jannik a Djokovic: "Spero che..."

Soddisfazione dunque, ma anche grande rispetto per una leggenda del tennis: "Sono stato fortunato ad aver conosciuto Djokovic quando ero agli inizi e di aver potuto palleggiare con lui da piccolino. È sempre stato onesto e cordiale con me, mi ha dato molti consigli e mi ha aiutato ogni volta che ne ho avuto bisogno. Ho imparato molto da lui". E poi un augurio a Nole: "È un grande modello per tutti. Spero davvero che questa non sia stata la sua ultima partita a Parigi - ha chiosato Sinner -, perché il tennis ha ancora bisogno di lui".