Roland Garros, Gauff è la regina di Parigi: Sabalenka battuta in rimonta

Coco Gauff è la nuova regina di Parigi . La tennista americana, numero 2 del mondo, trionfa al Roland Garros battendo in finale la numero 1 del ranking, la bielorussa Aryna Sabalenka . Vittoria in rimonta per la Gauff, con la finale che si chiude in tre set con il punteggio di 6-7 (5), 6-2, 6-4 in 2 ore e 40 minuti di gioco.

Coco Gauff, secondo Slam in carriera. Finisce il regno di Swiatek

Per la 21enne di Atlanta, Georgia, è il secondo Slam in carriera (dopo gli Us Open 2023), il primo a Parigi dove aveva perso la finale del 2022 contro Iga Swiatek. E Gauff interrompe proprio il regno di Swiatek, che dal 2022 aveva vinto il Roland Garros tre volte di fila. L'americana era reduce dalla finale persa agli Internazionali d'Italia contro Jasmine Paolini, e ora mette in bacheca il decimo titolo conquistato nel circuito.

Roland Garros, domani Errani-Paolini e Sinner

Il programma del Roland Garros si chiuderà domani con tanta Italia in campo: le campionesse olimpiche in carica Sara Errani e Jasmine Paolini, teste di serie numero 2, giocheranno per il trofeo del doppio femminile, poi ci sarà il match più atteso ovvero la finale maschile tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.