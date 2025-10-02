Il Roland Garros resta l'unico Slam che non si piega alla tecnologia: la scelta divide e fa discutere

L'Australian Open lo fa dal 2021, lo US Open dal 2022 ma lo aveva già sperimentato nel 2020. Persino Wimbledon ha ceduto nel 2024 abbracciando questa novità. Il Roland Garros, invece, non ne vuole sapere e continuerà ad adottare una linea tradizionale anche nell'edizione del 2026. Stiamo parlando dell'Electronic Line Calling (ELC), vale a dire il sistema di occhio di falco live. Nonostante gli altri tre Slam abbiano deciso di affidarsi a questa nuova tecnologia, l'Open di Francia ha confermato la presenza dei giudici di linea umani. Almeno per un altro anno, dunque, vedremo l'arbitro scendere a controllare un segno e i giudici di linea gridare "in" e "out" a seconda da dove atterra la pallina. Si tratta di una decisione che fa discutere: da un lato c'è chi la critica, sostenendo che ormai sia necessario affidarsi alla tecnologia - anche per una questione di abitudine dei giocatori -, dall'altro c'è chi invece la supporta, spiegando che aggiunge un elemento di spettacolo di cui occhio di falco live aveva privato.