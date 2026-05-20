Rissa sfiorata al Roland Garros: il giudice è dovuto scendere dalla sedia per separare i due tennisti

Non è passato inosservato quanto accaduto al Roland Garros in occasione di un match di primo turno di qualificazioni. Lo spagnolo Pedro Martinez aveva appena battuto per 6-2 7-5 il giapponese Rei Sakamoto, ma il sorriso per il passaggio del turno è presto svanito. Dopo essersi stretti la mano a rete, i due giocatori hanno dato vita a un'accesa discussione e per quasi un minuto hanno continuato a litigare. La situazione ha rischiato di degenrare, al punto che è sembrato persino che i due potessero arrivare allo scontro fisico. Per evitare il peggio e calmare gli animi, l'arbitro John Bloom è dovuto scendere dal seggiolone e separare fisicamente i tennisti. Ma non è finita lì.