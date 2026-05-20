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Rissa sfiorata al Roland Garros: il giudice è dovuto scendere dalla sedia per separare i due tennisti

Nervi tesi a Parigi al termine del match tra Rei Sakamoto e Pedro Martinez: necessario l'intervento dell'arbitro per calmare gli animi
2 min
TagsRoland Garros

Non è passato inosservato quanto accaduto al Roland Garros in occasione di un match di primo turno di qualificazioni. Lo spagnolo Pedro Martinez aveva appena battuto per 6-2 7-5 il giapponese Rei Sakamoto, ma il sorriso per il passaggio del turno è presto svanito. Dopo essersi stretti la mano a rete, i due giocatori hanno dato vita a un'accesa discussione e per quasi un minuto hanno continuato a litigare. La situazione ha rischiato di degenrare, al punto che è sembrato persino che i due potessero arrivare allo scontro fisico. Per evitare il peggio e calmare gli animi, l'arbitro John Bloom è dovuto scendere dal seggiolone e separare fisicamente i tennisti. Ma non è finita lì.

Martinez: "Risolviamola fuori dal campo"

L'intervento dell'esperto giudice di sedia australiano è stato effettivamente prezioso per stemperare la situazione e quantomeno dividere i giocatori, pericolosamente vicini. Prima di lasciare il campo, però, alcuni testimoni riferiscono che Martinez sembrerebbe essersi rivolto all'avversario invitandolo a "risolvere la questione fuori dal campo". Fortunatamente non sono stati registrati altri scontri fuori dal campo e pare che la situazione sia terminata con l'alterco a rete. Fatto sta che le immagini dell'episodio controverso sono diventate virali, oltre a essere riprese dai media di tutto il mondo.

 

 

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