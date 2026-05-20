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Roland Garros, Cinà a una vittoria dal main draw: "Contento di come sto lavorando"

Il diciannovenne palermitano è approdato al turno decisivo delle qualificazioni a Parigi: le sue dichiarazioni a caldo
3 min
Tagsfederico cinàRoland Garros

Le qualificazioni del Roland Garros continuano a regalare soddisfazioni al tennis italiano: dopo Andrea Pellegrino e Marco Cecchinato, che si affronteranno al turno decisivo, anche Federico Cinà si è portato a un solo successo dal tabellone principale. Vittorioso al debutto contro Yosuke Watanuki, il diciannovenne palermitano (numero 216 ATP) si è ripetuto contro l'esperto Bernard Tomic - battendolo per 6-2 6-4 in meno di un'ora - e può sognare il debutto in un Major. "Non è facile giocare negli Slam: per me è ancora un mondo nuovo - ha raccontato in zona mista - E soprattutto non è facile giocare contro un avversario come Tomic che non ti dà punti di riferimento: ogni tanto serve la prima molto piano oppure la seconda molto forte. È un giocatore davvero strano, però io sono entrato in campo concentrato e ho pensato solo a me stesso: penso che sia stata questa la chiave".

Cinà: "Sto lavorando bene, ma devo continuare a migliorare"

"Mi piace qua" ha aggiunto in merito allo Slam parigino Cinà, che ha varcato i cancelli di Bois de Boulogne per la prima volta quando aveva due anni - accompagnato da papà Francesco, ai tempi coach di Roberta Vinci - e ha poi preso parte al torneo junior in due occasioni ("Ma il primo anno mi sono fatto male alla caviglia"). Reduce dalla bella partita a Roma contro Blockx, l'azzurro ha quindi fatto un bilancio della stagione: "Ogni tanto alterno tornei buoni e altri meno, ma fa parte della crescita e sono felice di come sto lavorando, soprattutto in allenamento. Devo continuare a migliorare per avere più continuità". Infine, una chiosa sull'importanza della new entry del team, il preparatore Eric Hernandez (che in passato ha lavorato al fianco di un ex numero uno al mondo come Daniil Medvedev): "Per me è molto importante la preparazione fisica, ci stiamo investendo tanto tempo. Sono felice di poter lavorare con Eric: sento che sto migliorando e spero di sentirmi sempre meglio".

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