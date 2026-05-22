Roland Garros, Paolini: "La gente si aspetta molto, io cerco solo di fare del mio meglio"

Con l'obiettivo di riscattare le uscite negative agli Internazionali d'Italia , dove difendeva il titolo conquistato lo scorso anno sia in singolare che in doppio, anche Jasmine Paolini è arrivata al Roland Garros . A Roma la numero uno azzurra aveva rimediato un problema al piede che però sembra ormai messo da parte. "Al Foro Italico mi sono ritirata perché non ero al 100% e sapevo che c'era Parigi. Valutiamo di volta in volta. Mi piace giocare il doppio, ma allo stesso tempo so che se non sono in grado di farlo non lo faccio, non è un obbligo" - ha spiegato in conferenza stampa.

Paolini: "Devo alzare il livello"

"La gente si aspetta molto - ha aggiunto Jasmine -. Qualcosa di buono nel passato l'ho fatto, però allo stesso tempo cerco di fare del mio meglio. Non è facile performare ogni settimana a livello altissimo, ci stiamo concentrando sulla consistenza in allenamento. Devo alzare il livello e spero di avere la possibilità di farlo a Parigi. A Madrid e Roma ho giocato meglio e ho perso con due avversarie che possono giocare veramente bene. Purtroppo o per fortuna sui social si parla tanto di tennis. A volte è positivo, a volte è negativo. Noi forse non dovremmo essere partecipi di queste discussioni, ma avendo i social a volte uno legge. Onestamente cerco di non farlo. A volte mi arrabbio con me stessa. Ma come il pubblico e i fan non sono contenti, anche noi non facciamo salti di gioia quando giochiamo male. Ci sono comunque lati positivi: sto facendo quello che mi piace, il mio lavoro, la mia passione".