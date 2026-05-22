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Sinner pronto per il Roland Garros: "Tutti cercheranno di battermi, devo concentrarmi su me stesso"

Il numero uno al mondo a Parigi punta a conquistare l'unico Slam che ancora manca al suo palmares dopo la sconfitta in finale dello scorso anno
2 min
Tagsjannik sinnerroland garros 

Dopo aver conquistato i titoli di Montecarlo, Madrid e Roma, Jannik Sinner si prepara a chiudere nel migliore dei modi la sua stagione sul rosso. Il numero uno al mondo sarà senza dubbio l'uomo da battere al Roland Garros con Carlos Alcaraz ancora fuori dai giochi. L'obiettivo di Jannik è quello di conquistare l'unico Slam che ancora manca al suo palmares e per farlò inizierà la sua corsa contro il beniamino di casa Clement Tabur. Intanto, nel suo secondo giorno parigino, si è allenato con Sebastian Baez dopo la consueta conferenza stampa di inizio torneo.

Sinner: "Felice di essere qui"

"Sono molto felice di essere tornato qui - le parole di Sinner -. Il Roland Garros è un torneo molto speciale per me fin dalla prima volta che ci ho giocato. Penso anche che l'entusiasmo aiuti a trovare un po' più di energia durante il torneo. Sono stato un paio di giorni dai miei genitori. Ho cercato di recuperare un po. Tutti cercano di sconfiggerti, è la cosa più normale del mondo. Bisogna essere pronti. Le partite al meglio dei cinque set sono un po' diverse: hai più tempo per capire come affrontare un giocatore e, anche se inizi male, puoi trovare una soluzione. Vedremo. Sono sicuro che avrò davanti partite molto, molto difficili. Cerco di concentrarmi su me stesso".

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