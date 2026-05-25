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lunedì 25 maggio 2026
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Non iniziato5/25/2026, ore 9:00:
Marton Fucsovics Ranking: 65
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Matteo Berrettini Ranking: 105

Berrettini-Fucsovic diretta Roland Garros, primo turno: segui la sfida live

Il tennista romano, scivolato fuori dalla top 100, sfiderà l'ungherese cinque anni dopo l'ultima presenza sulla terra parigina. Cronaca in tempo reale
Valerio Minutiello
1 min
TagsBerrettiniRoland Garros
Aggiorna

Matteo Berrettini torna a giocare il Roland Garros dopo cinque anni di assenza. Nel 2021 arrivò fino ai quarti di finale. Di recente il tennista romano è scivolato fuori dalla top 100. Oggi sfida l'ungherese Marton Fucsovics, numero 59 del ranking Atp.

 

10:33

Berrettini-Fucsovic alle 11 sul campo 13

La partita tra Berrettini e Fucsovic è in programma alle ore 11 sul campo 13. Un fattore importante nei match parigini è l'ondata di caldo anomalo che sta colpendo la città. 

10:22

Berrettini torna a uno Slam dopo Wimbedon 2025

Berrettini torna a partecipare a uno slam dopo Wimbledon dell'anno scorso: nei primi turni dei Major vanta uno score di 19-5

10:20

Berrettini avanti 3-1 nei precedenti con Fucsovic

Berrettini è in vantaggio 3-1 con Fucsovic nei precedenti, ma nessun incontro si è tenuto sulla terra battuta. 

Roland Garros - Parigi

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roland Garros

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