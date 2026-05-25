Berrettini-Fucsovic diretta Roland Garros, primo turno: segui la sfida live

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Berrettini-Fucsovic alle 11 sul campo 13

La partita tra Berrettini e Fucsovic è in programma alle ore 11 sul campo 13. Un fattore importante nei match parigini è l'ondata di caldo anomalo che sta colpendo la città.

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Berrettini torna a uno Slam dopo Wimbedon 2025

Berrettini torna a partecipare a uno slam dopo Wimbledon dell'anno scorso: nei primi turni dei Major vanta uno score di 19-5

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Berrettini avanti 3-1 nei precedenti con Fucsovic

Berrettini è in vantaggio 3-1 con Fucsovic nei precedenti, ma nessun incontro si è tenuto sulla terra battuta.

Roland Garros - Parigi