Berrettini-Fucsovic diretta Roland Garros, primo turno: segui la sfida live

Matteo Berrettini torna a giocare il Roland Garros dopo cinque anni di assenza. Nel 2021 arrivò fino ai quarti di finale. Di recente il tennista romano è scivolato fuori dalla top 100. Oggi sfida l'ungherese Marton Fucsovics, numero 59 del ranking Atp.
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Berrettini-Fucsovic alle 11 sul campo 13
La partita tra Berrettini e Fucsovic è in programma alle ore 11 sul campo 13. Un fattore importante nei match parigini è l'ondata di caldo anomalo che sta colpendo la città.
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Berrettini torna a uno Slam dopo Wimbedon 2025
Berrettini torna a partecipare a uno slam dopo Wimbledon dell'anno scorso: nei primi turni dei Major vanta uno score di 19-5
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Berrettini avanti 3-1 nei precedenti con Fucsovic
Berrettini è in vantaggio 3-1 con Fucsovic nei precedenti, ma nessun incontro si è tenuto sulla terra battuta.
Roland Garros - Parigi