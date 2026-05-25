Berrettini-Fucsovics diretta Roland Garros, primo turno: segui la sfida live
Matteo Berrettini torna a giocare il Roland Garros dopo cinque anni di assenza. Nel 2021 arrivò fino ai quarti di finale. Di recente il tennista romano è scivolato fuori dalla top 100, ora si trova virtualmente in 98esima posizione. Oggi sfida l'ungherese Marton Fucsovics, numero 59 del ranking Atp.
13:13
Il terzo set si apre con Berrettini che tiene il servizio
Il terzo set si apre con un bel game al servizio di Berrettini, 40-15 senza troppi problemi.
13:06
Berrettini vince 7-5 il secondo set: 1-1 con Fucsovics
Arrivano le prime tre palle break dell'incontro per Berrettini e sono anche tre set point: buona la prima con il dritto di Fucsovics che va fuori. Un set pari.
12:58
Berrettini-Fucsovics 5-5 nel secondo set
Fucsovics riesce a tenere il servizio. Come nel primo set, nessun break e 5-5
12:54
Berrettini avanti 5-4, Fucsovics serve per rimanere nel match
Siamo 5-4 per Berrettini, ora Fucsovics serve per rimanere nel match
12:44
Fucsovics tiene il servizio: 3-3
Fucsovics commette due doppi falli, ma Berrettini non riesce ad approfittarne.
12:38
Berrettini-Fucsovics 2-2 nel secondo set
Nel secondo set regna l'equilibrio sulla scia del primo set. Ancora nessun break e risultato sul 2-2
12:25
Berrettini inizia soffrendo ma tiene il servizio
Berrettini inizia soffrendo ma riesce a tenere il servizio nel primo game del secondo set i vantaggi.
12:14
Fucsovics vince il primo set al tie-break
Fucsovics si aggiudica il primo set vincendo il tie-break 7-2, Berrettini non lo ha giocato bene, concedendo subito un minibreak in avvio.
12:05
Si decide al tie-break
Berrettini tiene il servizio, si decide al tie-break il primo set.
12:01
Berrettini-Fucsovics 5-6 nel primo set
Fucsovics mantiene il servizio agevolmente, lasciando solo un punto a Berrettini e si assicura almeno il tie-break.
11:58
Berrettini tiene il turno di servizio a zero
Bravo Berrettini a tenere a zero la battuta, anche con una palla corta deliziosa, praticamente mai usata finora.
11:54
Fucsovics, terzo ace per uscire dai guai: avanti 5-4 con Berrettini
Fucsovics va sotto 15-30, poi piazza il terzo ace e con altri due punti riesce a rimanere avanti. Ancora nessuna palla break concessa a Berrettini.
11:50
Berrettini tiene il servizio: 4-4 con Fucsovics
Game ben giocato da Berrettini che mette a segno due ottimi punti sul 30-30, chiudendo con un rovescio lungolinea micidiale.
11:45
Niente chance di break per Berrettini: Fucsovics avanti 4-3
Fucsovics implacabile al servizio, chiude 40-15 e non concede nessuna possibilità di break a Berrettini.
11:42
Berrettini annulla una palla break e tiene il servizio
Primo game combattuto del match, Berrettini la spunta ai vantaggi annullando una palla break a Fucsovics.
11:32
Berrettini-Fucsovics 2-3 nel primo set
Fucsovics chiude 40-15 il suo turno di servizio. Si sta giocando molto poco in questa fase del match.
11:29
Berrettini tiene Fucsovics a zero: 2-2, niente break ancora
Ancora nessun break, grande equilibrio nel match. Berrettini chiude a zero il suo secondo turno di servizio mettendo a segno il primo ace del match.
11:22
Berrettini tiene il servizio: 1-1 con Fucsovics
Berrettini fa valere subito il servizio e il dritto e porta a casa il primo game in battuta 40-15 senza soffrire.
11:18
Il primo game del match è di Fucsovics
Fucsovics tiene il servizio, anche se Berrettini riesce a portarlo ai vantaggi da 40-15.
11:00
La sfida Berrettini-Fucsovics sta per iniziare
Tutto pronto per l'inizio della sfida, splende il sole sul campo 13: i giocatori stanno per entrare in campo.
10:56
Berrettini reduce dall'eliminazione al primo turno a Roma
Berrettini è reduce dalla deludente eliminazione al primo turno agli Internazionali d'Italia in due set contro Popyrin.
10:33
Berrettini-Fucsovics alle 11 sul campo 13
La partita tra Berrettini e Fucsovics è in programma alle ore 11 sul campo 13. Un fattore importante nei match parigini è l'ondata di caldo anomalo che sta colpendo la città.
10:22
Berrettini torna a uno Slam dopo Wimbedon 2025
Berrettini torna a partecipare a uno slam dopo Wimbledon dell'anno scorso: nei primi turni dei Major vanta uno score di 19-5
10:20
Berrettini avanti 3-1 nei precedenti con Fucsovics
Berrettini è in vantaggio 3-1 con Fucsovics nei precedenti, ma nessun incontro si è tenuto sulla terra battuta.
Roland Garros - Parigi