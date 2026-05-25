13:13

Il terzo set si apre con Berrettini che tiene il servizio

Il terzo set si apre con un bel game al servizio di Berrettini, 40-15 senza troppi problemi.

13:06

Berrettini vince 7-5 il secondo set: 1-1 con Fucsovics

Arrivano le prime tre palle break dell'incontro per Berrettini e sono anche tre set point: buona la prima con il dritto di Fucsovics che va fuori. Un set pari.

12:58

Berrettini-Fucsovics 5-5 nel secondo set

Fucsovics riesce a tenere il servizio. Come nel primo set, nessun break e 5-5

12:54

Berrettini avanti 5-4, Fucsovics serve per rimanere nel match

Siamo 5-4 per Berrettini, ora Fucsovics serve per rimanere nel match

12:44

Fucsovics tiene il servizio: 3-3

Fucsovics commette due doppi falli, ma Berrettini non riesce ad approfittarne.

12:38

Berrettini-Fucsovics 2-2 nel secondo set

Nel secondo set regna l'equilibrio sulla scia del primo set. Ancora nessun break e risultato sul 2-2

12:25

Berrettini inizia soffrendo ma tiene il servizio

Berrettini inizia soffrendo ma riesce a tenere il servizio nel primo game del secondo set i vantaggi.

12:14

Fucsovics vince il primo set al tie-break

Fucsovics si aggiudica il primo set vincendo il tie-break 7-2, Berrettini non lo ha giocato bene, concedendo subito un minibreak in avvio.

12:05

Si decide al tie-break

Berrettini tiene il servizio, si decide al tie-break il primo set.

12:01

Berrettini-Fucsovics 5-6 nel primo set

Fucsovics mantiene il servizio agevolmente, lasciando solo un punto a Berrettini e si assicura almeno il tie-break.

11:58

Berrettini tiene il turno di servizio a zero

Bravo Berrettini a tenere a zero la battuta, anche con una palla corta deliziosa, praticamente mai usata finora.

11:54

Fucsovics, terzo ace per uscire dai guai: avanti 5-4 con Berrettini

Fucsovics va sotto 15-30, poi piazza il terzo ace e con altri due punti riesce a rimanere avanti. Ancora nessuna palla break concessa a Berrettini.

11:50

Berrettini tiene il servizio: 4-4 con Fucsovics

Game ben giocato da Berrettini che mette a segno due ottimi punti sul 30-30, chiudendo con un rovescio lungolinea micidiale.

11:45

Niente chance di break per Berrettini: Fucsovics avanti 4-3

Fucsovics implacabile al servizio, chiude 40-15 e non concede nessuna possibilità di break a Berrettini.

11:42

Berrettini annulla una palla break e tiene il servizio

Primo game combattuto del match, Berrettini la spunta ai vantaggi annullando una palla break a Fucsovics.

11:32

Berrettini-Fucsovics 2-3 nel primo set

Fucsovics chiude 40-15 il suo turno di servizio. Si sta giocando molto poco in questa fase del match.

11:29

Berrettini tiene Fucsovics a zero: 2-2, niente break ancora

Ancora nessun break, grande equilibrio nel match. Berrettini chiude a zero il suo secondo turno di servizio mettendo a segno il primo ace del match.

11:22

Berrettini tiene il servizio: 1-1 con Fucsovics

Berrettini fa valere subito il servizio e il dritto e porta a casa il primo game in battuta 40-15 senza soffrire.

11:18

Il primo game del match è di Fucsovics

Fucsovics tiene il servizio, anche se Berrettini riesce a portarlo ai vantaggi da 40-15.

11:00

La sfida Berrettini-Fucsovics sta per iniziare

Tutto pronto per l'inizio della sfida, splende il sole sul campo 13: i giocatori stanno per entrare in campo.

10:56

Berrettini reduce dall'eliminazione al primo turno a Roma

Berrettini è reduce dalla deludente eliminazione al primo turno agli Internazionali d'Italia in due set contro Popyrin.

10:33

Berrettini-Fucsovics alle 11 sul campo 13

La partita tra Berrettini e Fucsovics è in programma alle ore 11 sul campo 13. Un fattore importante nei match parigini è l'ondata di caldo anomalo che sta colpendo la città.

10:22

Berrettini torna a uno Slam dopo Wimbedon 2025

Berrettini torna a partecipare a uno slam dopo Wimbledon dell'anno scorso: nei primi turni dei Major vanta uno score di 19-5

10:20

Berrettini avanti 3-1 nei precedenti con Fucsovics

Berrettini è in vantaggio 3-1 con Fucsovics nei precedenti, ma nessun incontro si è tenuto sulla terra battuta.

Roland Garros - Parigi