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lunedì 25 maggio 2026
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Paolini-Sierra, secondo turno Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jasmine ha debuttato con una vittoria in due set a Parigi, regalandosi il passaggio del turno: sul suo cammino ora un'avversaria argentina
2 min
TagsJasmine PaoliniSolana SierraRoland Garros

Jasmine Paolini ha inaugurato con una vittoria il suo Roland Garros. La giocatrice azzurra ha superato con il punteggio di 7-5 6-3 l'ucraina Dayana Yastremska (numero 45 WTA), archiviando la pratica in un'ora e 40 minuti e cominciando con il piede giusto il suo cammino nello Slam parigino. A dir la verità Paolini non sta vivendo un buon momento di forma, come certificato dalle ultime sconfitte, ma è apparsa in buone condizioni ed è stata brava soprattutto a rimanere sul pezzo mentalmente, non lasciandosi scoraggiare dall'inizio in salita (nel primo set era sotto 5-3). Al secondo turno se la vedrà contro l'argentina Solana Sierra, numero 68 del mondo e vittoriosa al debutto contro Emma Raducanu.

Paolini-Sierra, orario e quando si gioca

La sfida tra Paolini e Sierra, valida per il secondo turno del Roland Garros, è in programma mercoledì 27 maggio con orario e campo ancora da definire.

I precedenti tra Paolini e Sierra

Le due giocatrici non si sono mai affrontate in carriera.

Dove vedere la partita in tv

Il Roland-Garros viene trasmesso in diretta streaming su Eurosport 1, Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels. Non è prevista una diretta tv.

Roland Garros, il monterpremi

PRIMO TURNO – €87,000

SECONDO TURNO –  €130,000

TERZO TURNO – €187,000

OTTAVI DI FINALE –  €285,000

QUARTI DI FINALE –  €470,000

SEMIFINALE – €750,000

FINALE –  €1,400,000

VITTORIA –  €2,800,000

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