Paolini-Sierra, secondo turno Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jasmine Paolini ha inaugurato con una vittoria il suo Roland Garros. La giocatrice azzurra ha superato con il punteggio di 7-5 6-3 l'ucraina Dayana Yastremska (numero 45 WTA), archiviando la pratica in un'ora e 40 minuti e cominciando con il piede giusto il suo cammino nello Slam parigino. A dir la verità Paolini non sta vivendo un buon momento di forma, come certificato dalle ultime sconfitte, ma è apparsa in buone condizioni ed è stata brava soprattutto a rimanere sul pezzo mentalmente, non lasciandosi scoraggiare dall'inizio in salita (nel primo set era sotto 5-3). Al secondo turno se la vedrà contro l'argentina Solana Sierra, numero 68 del mondo e vittoriosa al debutto contro Emma Raducanu.