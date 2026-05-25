Paolini-Sierra, secondo turno Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Jasmine Paolini ha inaugurato con una vittoria il suo Roland Garros. La giocatrice azzurra ha superato con il punteggio di 7-5 6-3 l'ucraina Dayana Yastremska (numero 45 WTA), archiviando la pratica in un'ora e 40 minuti e cominciando con il piede giusto il suo cammino nello Slam parigino. A dir la verità Paolini non sta vivendo un buon momento di forma, come certificato dalle ultime sconfitte, ma è apparsa in buone condizioni ed è stata brava soprattutto a rimanere sul pezzo mentalmente, non lasciandosi scoraggiare dall'inizio in salita (nel primo set era sotto 5-3). Al secondo turno se la vedrà contro l'argentina Solana Sierra, numero 68 del mondo e vittoriosa al debutto contro Emma Raducanu.
Paolini-Sierra, orario e quando si gioca
La sfida tra Paolini e Sierra, valida per il secondo turno del Roland Garros, è in programma mercoledì 27 maggio con orario e campo ancora da definire.
I precedenti tra Paolini e Sierra
Le due giocatrici non si sono mai affrontate in carriera.
Dove vedere la partita in tv
Il Roland-Garros viene trasmesso in diretta streaming su Eurosport 1, Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels. Non è prevista una diretta tv.
Roland Garros, il monterpremi
PRIMO TURNO – €87,000
SECONDO TURNO – €130,000
TERZO TURNO – €187,000
OTTAVI DI FINALE – €285,000
QUARTI DI FINALE – €470,000
SEMIFINALE – €750,000
FINALE – €1,400,000
VITTORIA – €2,800,000