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lunedì 25 maggio 2026
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Cobolli-Wu, secondo turno Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Lo Slam parigino è iniziato nel migliore dei modi per Flavio, vittorioso nel derby con Andrea Pellegrino: ecco quello che c'è da sapere sul suo prossimo impegno
2 min
TagsFlavio CobolliRoland Garros

Esordio vincente e convincente al Roland Garros per Flavio Cobolli, che ha superato il connazionale Andrea Pellegrino e si è regalato l'accesso al secondo turno. Ad attenderlo c'è ora il cinese Yibing Wu, numero 92 del mondo e vittorioso all'esordio contro Marcos Giron. Ovviamente a scendere in campo con i favori del pronostico sarà l'italiano, accreditato della decima testa di serie, che ha confermato di poter essere particolarmente pericoloso specialmente su una terra battuta. Guai però a sottovalutare l'avversario, che quando è stato lasciato in pace dagli infortuni ha dimostrato di possedere le armi per impensierire anche i migliori.

Cobolli-Wu, orario e quando si gioca

La partita tra Cobolli e Wu, valida per il secondo turno del Roland Garros, è in programma giovedì 28 maggio con orario e campo ancora da definire.

I precedenti tra Cobolli e Wu

Flavio ha vinto l'unico confronto diretto, quest'anno sul cemento di Acapulco, con il punteggio di 7-6 6-1.

Dove vedere la partita in tv

Il Roland-Garros viene trasmesso in diretta streaming su Eurosport 1, Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels. Non è prevista alcuna diretta tv.

Roland Garros, il monterpremi

PRIMO TURNO – €87,000

SECONDO TURNO –  €130,000

TERZO TURNO – €187,000

OTTAVI DI FINALE –  €285,000

QUARTI DI FINALE –  €470,000

SEMIFINALE – €750,000

FINALE –  €1,400,000

VITTORIA –  €2,800,000

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roland Garros

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