Cobolli-Wu, secondo turno Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Esordio vincente e convincente al Roland Garros per Flavio Cobolli, che ha superato il connazionale Andrea Pellegrino e si è regalato l'accesso al secondo turno. Ad attenderlo c'è ora il cinese Yibing Wu, numero 92 del mondo e vittorioso all'esordio contro Marcos Giron. Ovviamente a scendere in campo con i favori del pronostico sarà l'italiano, accreditato della decima testa di serie, che ha confermato di poter essere particolarmente pericoloso specialmente su una terra battuta. Guai però a sottovalutare l'avversario, che quando è stato lasciato in pace dagli infortuni ha dimostrato di possedere le armi per impensierire anche i migliori.
Cobolli-Wu, orario e quando si gioca
La partita tra Cobolli e Wu, valida per il secondo turno del Roland Garros, è in programma giovedì 28 maggio con orario e campo ancora da definire.
I precedenti tra Cobolli e Wu
Flavio ha vinto l'unico confronto diretto, quest'anno sul cemento di Acapulco, con il punteggio di 7-6 6-1.
Dove vedere la partita in tv
Il Roland-Garros viene trasmesso in diretta streaming su Eurosport 1, Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels. Non è prevista alcuna diretta tv.
Roland Garros, il monterpremi
PRIMO TURNO – €87,000
SECONDO TURNO – €130,000
TERZO TURNO – €187,000
OTTAVI DI FINALE – €285,000
QUARTI DI FINALE – €470,000
SEMIFINALE – €750,000
FINALE – €1,400,000
VITTORIA – €2,800,000