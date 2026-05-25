Cobolli-Wu, secondo turno Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Esordio vincente e convincente al Roland Garros per Flavio Cobolli, che ha superato il connazionale Andrea Pellegrino e si è regalato l'accesso al secondo turno. Ad attenderlo c'è ora il cinese Yibing Wu, numero 92 del mondo e vittorioso all'esordio contro Marcos Giron. Ovviamente a scendere in campo con i favori del pronostico sarà l'italiano, accreditato della decima testa di serie, che ha confermato di poter essere particolarmente pericoloso specialmente su una terra battuta. Guai però a sottovalutare l'avversario, che quando è stato lasciato in pace dagli infortuni ha dimostrato di possedere le armi per impensierire anche i migliori.