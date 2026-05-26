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Temperature estreme al Roland Garros: raccattapalle messa ko da un colpo di calore

Temperature estreme al Roland Garros: raccattapalle messa ko da un colpo di calore

Nel corso della sfida tra Rublev e Buse, una ragazza si è sentita male. L'arbitro ferma il gioco e l'accompagna fuori dal campo
2 min
TagsRoland GarrosCaldoRaccattapalle

Il grande caldo continua ad accompagnare i tennisti nel corso delle gare del Roland Garros. Le temperature estreme stanno causando diversi disagi all'organizzazione, mettendo a dura prova i tennisti. Gabriel Diallo è stato costretto a ritirarsi nel corso della sfida contro James Duckworth: sotto di sue set, il canadese ha dichiarato di aver dovuto abbandonare la competizione a causa di un forte colpo di calore dovuto alle proibitive temperature sul campo.

Il caldo colpisce tennisti e raccattapalle

Un episodio simile si è verificato lunedì 25 maggio, nel corso della sfida disputata sul Campo 7 tra Andrey Rublev e il peruviano Buse, terminato con la vittoria di Rublev. Una raccattapalle è stata costretta a fermarsi a causa delle temperature altissime e del sole che si era abbattuto sul terreno di gioco.

Gara sospesa per qualche minuto

L'arbitro di sedia Eva Asderaki-Moore, ha notato la ragazza in difficoltà. La giovane si era fermata e si era seduta all'angolo del campo. L'arbitro, insieme ad un inserviente, l'ha accompagnata fuori dal terreno di gioco, tra gli applausi del pubblico. La sfida, dopo qualche minuto di pausa, è ripresa e si è chiusa con il successo di Rublev. 

 

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