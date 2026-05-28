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Mensik choc al Roland Garros: crolla a terra in preda ai crampi per il caldo, poi attacca l’arbitro

Il tennista ceco ha battuto Mariano Navone al termine di una battaglia di quasi cinque ore per poi accasciarsi al suolo: in conferenza la stoccata al giudice di sedia
2 min
Tagsjakub mensikRoland Garros

Una delle immagini del day 4 del Roland Garros è sicuramente Jakub Mensik che vince una battaglia di 4 ore e 41 minuti contro Mariano Navone e si getta a terra sfinito. Inizialmente si pensava che fosse un'esultanza mista a stanchezza e sollievo per aver finalmente concretizzato il settimo match point, invece è apparso evidente che fosse un problema di crampi al punto che il ceco non riusciva a rialzarsi. A fare chiarezza su quanto accaduto è stato proprio lui stesso in conferenza, spiegando di aver sofferto il caldo già nel corso del match: "Nei primi tre set ho giocato bene e mi sentivo piuttosto preparatore per queste condizioni estreme. All'inizio del quarto invece ho cominciato ad accusare problemi ad assumere elettroliti e liquidi: ho smesso di bere e sono iniziati i problemi". Mensik che ha poi severamente criticato anche l'arbitro.

Mensik: "Non rispetto il comportamento dell'arbitro"

"Giocare sotto il sole e con questo caldo è una follia. Non c'è abbastanza tempo per rifiatare durante i cambi di campi: tempo di sedersi e dopo 30 secondi bisogna già tornare a giocare" ha poi tuonato il ceco, orgoglioso di aver resistito fino alla fine e di aver trovato un modo per vincere. "È stata tutta una questione mentale - ha spiegato - I crampi si sono manifestati soprattutto negli ultimi punti. Dopo l'ultimo, ho provato un mix di emozioni e il mio corpo si è bloccato". Mensik ha poi attaccato il giudice di sedia, che nel corso del quinto set lo ha punito a più riprese per delle violazioni di tempo: "Rispetto pienamente le regole, ma con questo caldo e queste condizioni, tutto diventa caotico. Sarebbe stata una questione di buon senso darmi 5-10 secondi extra. Preferisco tenere per me quello che è successo dopo la partita. Ma il comportamento dell'arbitro... onestamente non lo rispetto".

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