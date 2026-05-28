Mensik choc al Roland Garros: crolla a terra in preda ai crampi per il caldo, poi attacca l’arbitro
Una delle immagini del day 4 del Roland Garros è sicuramente Jakub Mensik che vince una battaglia di 4 ore e 41 minuti contro Mariano Navone e si getta a terra sfinito. Inizialmente si pensava che fosse un'esultanza mista a stanchezza e sollievo per aver finalmente concretizzato il settimo match point, invece è apparso evidente che fosse un problema di crampi al punto che il ceco non riusciva a rialzarsi. A fare chiarezza su quanto accaduto è stato proprio lui stesso in conferenza, spiegando di aver sofferto il caldo già nel corso del match: "Nei primi tre set ho giocato bene e mi sentivo piuttosto preparatore per queste condizioni estreme. All'inizio del quarto invece ho cominciato ad accusare problemi ad assumere elettroliti e liquidi: ho smesso di bere e sono iniziati i problemi". Mensik che ha poi severamente criticato anche l'arbitro.
Mensik: "Non rispetto il comportamento dell'arbitro"
"Giocare sotto il sole e con questo caldo è una follia. Non c'è abbastanza tempo per rifiatare durante i cambi di campi: tempo di sedersi e dopo 30 secondi bisogna già tornare a giocare" ha poi tuonato il ceco, orgoglioso di aver resistito fino alla fine e di aver trovato un modo per vincere. "È stata tutta una questione mentale - ha spiegato - I crampi si sono manifestati soprattutto negli ultimi punti. Dopo l'ultimo, ho provato un mix di emozioni e il mio corpo si è bloccato". Mensik ha poi attaccato il giudice di sedia, che nel corso del quinto set lo ha punito a più riprese per delle violazioni di tempo: "Rispetto pienamente le regole, ma con questo caldo e queste condizioni, tutto diventa caotico. Sarebbe stata una questione di buon senso darmi 5-10 secondi extra. Preferisco tenere per me quello che è successo dopo la partita. Ma il comportamento dell'arbitro... onestamente non lo rispetto".