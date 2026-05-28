Mensik choc al Roland Garros: crolla a terra in preda ai crampi per il caldo, poi attacca l’arbitro

Una delle immagini del day 4 del Roland Garros è sicuramente Jakub Mensik che vince una battaglia di 4 ore e 41 minuti contro Mariano Navone e si getta a terra sfinito. Inizialmente si pensava che fosse un'esultanza mista a stanchezza e sollievo per aver finalmente concretizzato il settimo match point, invece è apparso evidente che fosse un problema di crampi al punto che il ceco non riusciva a rialzarsi. A fare chiarezza su quanto accaduto è stato proprio lui stesso in conferenza, spiegando di aver sofferto il caldo già nel corso del match: "Nei primi tre set ho giocato bene e mi sentivo piuttosto preparatore per queste condizioni estreme. All'inizio del quarto invece ho cominciato ad accusare problemi ad assumere elettroliti e liquidi: ho smesso di bere e sono iniziati i problemi". Mensik che ha poi severamente criticato anche l'arbitro.