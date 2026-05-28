Berrettini diretta Roland Garros: segui la sfida con Rinderknech di oggi live

Torna in campo Matteo Berrettini al secondo turno del Roland Garros. L’azzurro sfida il francese Arthur Rinderknech in una partita che promette spettacolo e grande intensità sul rosso di Parigi. Nell’unico precedente tra i due, disputato agli US Open 2023, fu il transalpino ad avere la meglio approfittando del ritiro di Berrettini nel corso del secondo set. Segui con noi la diretta scritta del match, in programma non prima delle 20:15.

19:18

Quando gioca Berrettini

Il romano è atteso in campo sul Chatrier al termine del match femminile tra Sabalenka e Jacquemot. Al momento la bielorussa è avanti di un set.

19:15

Berrettini atteso in campo

Il tennista romano cerca la continuità che non ha ormai da tempo e lo fa in un torneo che non giocava dal 2021, per motivi fisici. Ora la sfida contro francese Arthur Rinderknech.

Parigi