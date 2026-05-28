Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 28 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Non iniziato5/28/2026, ore 6:15:
Arthur Rinderknech Ranking: 25
0
0
Matteo Berrettini Ranking: 105

Berrettini diretta Roland Garros: segui la sfida con Rinderknech di oggi live

Il romano vuole ancora stupire sulla terra rossa di Parigi e sfida il francese: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
1 min
TagsliveblogRoland GarrosBerrettini
Aggiorna

Torna in campo Matteo Berrettini al secondo turno del Roland Garros. L’azzurro sfida il francese Arthur Rinderknech in una partita che promette spettacolo e grande intensità sul rosso di Parigi. Nell’unico precedente tra i due, disputato agli US Open 2023, fu il transalpino ad avere la meglio approfittando del ritiro di Berrettini nel corso del secondo set. Segui con noi la diretta scritta del match, in programma non prima delle 20:15.

19:18

Quando gioca Berrettini

Il romano è atteso in campo sul Chatrier al termine del match femminile tra Sabalenka e Jacquemot. Al momento la bielorussa è avanti di un set.

19:15

Berrettini atteso in campo

Il tennista romano cerca la continuità che non ha ormai da tempo e lo fa in un torneo che non giocava dal 2021, per motivi fisici. Ora la sfida contro francese Arthur Rinderknech.

Parigi

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roland Garros

Da non perdere

Berrettini Rinderknech

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS