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Ci vediamo a Wimbledon, Jannik. E complimenti ai francesi che fanno come gli pare © Getty Images

Ci vediamo a Wimbledon, Jannik. E complimenti ai francesi che fanno come gli pare 

Soltanto due giorni fa, il match di Djokovic con Royer, fissato alle 15, aveva scatenato i soliti complottisti che parlavano di Sinner privilegiato. La verità è che l'Atp prevede la sospensione delle partite oltre i 32°, ma la regola non vale  per i quattro Slam e al Roland Garros se ne sono infischiati della scala di calore
Xavier Jacobelli
1 min
Ora conta soltanto che Jannik si ristabilisca presto, recuperi energie e respiri, dopo essersi lasciato alle spalle le 23 vittorie nei 55 giorni intercorsi fra Indian Wells e il  Foro Italico, demolendo record su record e riconquistando il N.1 del ranking Atp (il 25 maggio è scattata la settimana n.73 nel computo complessivo). Anche a Parigi, Sinner aveva cominciato benissimo, liquidando Tabur  6-1, 6-3, 6-4. Il match si era disputato

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