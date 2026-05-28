Ci vediamo a Wimbledon, Jannik. E complimenti ai francesi che fanno come gli pare

Soltanto due giorni fa, il match di Djokovic con Royer, fissato alle 15, aveva scatenato i soliti complottisti che parlavano di Sinner privilegiato. La verità è che l'Atp prevede la sospensione delle partite oltre i 32°, ma la regola non vale per i quattro Slam e al Roland Garros se ne sono infischiati della scala di calore