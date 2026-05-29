Il cameraman si avvicina troppo, Djokovic si infuria e reagisce così a Parigi

Ha impiegato poco più di un'ora e mezza di gioco Novak Djokovic per vincere i primi due set del match con Joao Fonseca valida per il terzo turno del Roland Garros . Il 24 volte campione Slam, reduce dai successi sui padroni di casa Giovanni Mpetshi Perricard e Valentin Royer , va a caccia dell'accesso agli ottavi di finale nella sfida generazionale con il brasiliano. La partenza del serbo è stata fortissima, sintomo del fatto che vorrà sfruttare appieno l'eliminazione di Jannik Sinner per provare a conquistare il suo 25° trionfo Major.

Djokovic furioso con un cameraman

Dopo aver messo le mani sul secondo set con il punteggio di 6-4, Djokovic si è reso protagonista di un battibecco con un cameraman che gli si era avvicinato troppo durante il cambio di campo mentre il serbo si apprestava a preparare la borsa prima di uscire dal campo per cambiarsi. "Vuoi avvicinarti ancora di più alla mia faccia? Ho bisogno di un po' di spazio", la reazione di Djokovic che ha già fatto il giro dei social.