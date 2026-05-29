"Questa gara la deve arbitrare un uomo": maxi multa per un tennista al Roland Garros

Vallejo nella bufera al Roland Garros

"Questo tipo di partita deve essere arbitrata da un uomo", ha dichiarato Vallejo alla rivista 'Clay' dopo la sconfitta per 6-3, 7-5, 3-6, 2-6, 7-6 (8). "È molto difficile per una donna farlo", ha aggiunto. Le sue affermazioni sono state definite "inaccettabili" dalla Federazione Francese di Tennis e dagli organizzatori del Roland Garros. "La competenza di un arbitro non è determinata dal genere, ma dalla professionalità e dalla capacità di arbitrare ai massimi livelli", hanno aggiunto in un comunicato.

Maxi-multa per "osservazioni sessiste"

"L'esito di un evento sportivo, positivo o negativo che sia, non può mai giustificare o scusare simili affermazioni. Gli organizzatori del torneo infliggeranno ad Adolfo Vallejo una sanzione significativa sotto forma di multa", si legge ancora nella nota. Gli organizzatori non hanno specificato l'importo della multa, ma i giocatori che raggiungono il secondo turno del Roland Garros ricevono 130.000 euro (151.000 dollari).