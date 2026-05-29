Jodar travolto dagli insulti sui social: show al negativo, spinge una raccattapalle

Nonostante la vittoria ottenuta al quinto set contro Alex Michelsen al terzo turno del Roland Garros , Rafael Jodar è stato oggetto di numerose critiche sui social. Il motivo è da ricondursi al fatto che lo spagnolo quando si trovava in svantaggio avrebbe sfogato il proprio nervosismo contro una giovane raccattapalle, prima lamentandosi per non aver ricevuto l'asciugamano ghiacciato e poi, al momento di uscire dal campo, spingendo la stessa ragazza. Un episodio che non è passato inosservato e che ha scatenato più di una polemica. "Non è la prima volta che fa una cosa del genere", oppure "Ma chi si crede di essere?" hanno commentato diversi utenti sui social.

Jodar si difende in conferenza

"Avevo finito il secondo o il terzo set. Non ricordo quale fosse - ha poi spiegato sull'episodio Jodar in conferenza stampa -. Lei stava camminando all'indietro e credo che... non l'ho spinta io, sia chiaro. Stavo dicendo a mio padre di passarmi le cose che mi avrebbe dato dopo la pausa in bagno, quando sarei tornato... lei era in mezzo, quindi credo che stesse cercando di spostarsi. Stava indietreggiando, ma credo che sia caduta, non perché l'avessi spinta io".