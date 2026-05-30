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sabato 30 maggio 2026
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Lacrime e commozione dopo la vittoria con Djokovic: il rientro nello spogliatoio di Fonseca diventa virale

Tutta l'emozione del brasiliano nell'abbraccio con il team dopo aver conquistato l'accesso agli ottavi di finale del Roland Garros
2 min
Tagsjoao fonsecaNovak DjokovicRoland Garros

Completando una rimonta dalle proporzioni storiche, Joao Fonseca ha conquistato gli ottavi di finale del Roland Garros, i primi della sua carriera in un torneo del Grande Slam. Il classe 2006 brasiliano si è imposto con il punteggio di 4-6 4-6 6-3 7-5 7-5 su Novak Djokovic, il quale ha così subito appena la seconda sconfitta su 303 partite nelle quali si era trovato in una situazione di due set di vantaggio. Prima di Fonseca, l’unico a riuscire nell’impresa era stato Jurgen Melzer, anche lui a Parigi ma nei quarti di finale, rimontando Nole 3-6 2-6 6-2 7-6(3) 6-4. Con le eliminazioni di Jannik Sinner e dello stesso Djokovic, adesso Fonseca ha margini per sognare: al prossimo turno se la vedrà con Casper Ruud.

Fonseca, virale l'abbraccio con il team

Dopo essersi lasciato andare anche a qualche lacrima al termine della partita, al rientro negli spogliatoi Fonseca è stato caldamente accolto dall'abbraccio del suo team che dal box aveva sofferto con lui per quasi cinque ore di partita. Un'immagine bellissima e commovente che ha rubato il cuore a moltissimi appassionati sui social.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roland Garros

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