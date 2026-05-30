Lacrime e commozione dopo la vittoria con Djokovic: il rientro nello spogliatoio di Fonseca diventa virale

Completando una rimonta dalle proporzioni storiche, Joao Fonseca ha conquistato gli ottavi di finale del Roland Garros, i primi della sua carriera in un torneo del Grande Slam. Il classe 2006 brasiliano si è imposto con il punteggio di 4-6 4-6 6-3 7-5 7-5 su Novak Djokovic, il quale ha così subito appena la seconda sconfitta su 303 partite nelle quali si era trovato in una situazione di due set di vantaggio. Prima di Fonseca, l’unico a riuscire nell’impresa era stato Jurgen Melzer, anche lui a Parigi ma nei quarti di finale, rimontando Nole 3-6 2-6 6-2 7-6(3) 6-4. Con le eliminazioni di Jannik Sinner e dello stesso Djokovic, adesso Fonseca ha margini per sognare: al prossimo turno se la vedrà con Casper Ruud.