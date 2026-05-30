Cobolli-Tien diretta Roland Garros: segui la sfida di oggi live

Flavio Cobolli torna in campo al Roland Garros 2026 per il match valido per il terzo turno contro Learner Tien. Dopo aver superato il derby azzurro con Andrea Pellegrino e aver regolato il cinese Yibing Wu in tre set con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4, il romano è pronto a sfidare il talentuoso statunitense sulla terra battuta parigina. Si annuncia una sfida intensa e dall'esito tutt'altro che scontato tra due giocatori giovani e ambiziosi, separati da poche posizioni nel seeding del torneo. Inizio previsto alle ore 12. Segui con noi tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

11:48

In palio ci sono gli ottavi

La posta in palio è un posto negli ottavi di finale del Roland Garros. Chi uscirà vincitore dalla sfida tra Cobolli e Tien affronterà nel turno successivo uno tra l'argentino Francisco Cerundolo e lo statunitense Zachary Svajda, impegnati nell'altro match del tabellone.

11:40

I precedenti

Cobolli e Tien si sono incrociati una sola volta nel circuito maggiore. L’unico precedente risale alla scorsa stagione, quando lo statunitense si impose negli ottavi di finale dell’ATP 500 di Pechino con un netto 6-3, 6-2. Un risultato che dà un piccolo vantaggio psicologico all’americano, anche se sulla terra battuta del Roland Garros la storia potrebbe essere diversa.

11:32

Il percorso di Tien

Per raggiungere il terzo turno, il 20enne statunitense Learner Tien, attuale numero 18 del ranking ATP, ha superato all'esordio il cileno Cristian Garin e successivamente l'argentino Facundo Diaz Acosta, confermando il suo ottimo stato di forma sulla terra battuta parigina.

11:11

Cobolli-Tien, occhio al caldo

La sfida tra Cobolli e Tien prenderà il via alle ore 12.00 e inaugurerà il programma sul Court Philippe Chatrier, il campo principale del Roland Garros. Occhi puntati anche sulle condizioni climatiche: a Parigi è attesa una giornata particolarmente calda e le alte temperature potrebbero influire sull'andamento del match, come già accaduto nei giorni scorsi durante il torneo.

11:00

Cobolli sfida Tien

Grande appuntamento in mattinata al Roland Garros. Il nostro Flavio Cobolli, sul Chatrier alle ore 12, sfiderà l'americano Learner Tien.

Parigi