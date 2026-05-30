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sabato 30 maggio 2026
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Sinner in campo a mezzogiorno, dalla Francia sicuri: "Polemica della stampa italiana, in realtà lo ha chiesto il suo team"

Il numero uno al mondo avrebbe chiesto di giocare nelle prime ore della mattina, considerate più favorevoli rispetto al primo pomeriggio
1 min
Tagsjannik sinnerRoland Garros

Dopo l'eliminazione di Jannik Sinner, sconfitto in rimonta da Juan Manuel Cerundolo con il punteggio di 3-6 2-6 7-5 6-1 6-1, si sono rincorse le polemiche sulle condizioni di caldo estreme al quale è stato sottoposto il numero uno al mondo, che ha accusato un problema fisico quando si trovava ad un passo dalla vittoria in vantaggio 5-1 nel terzo set. L'azzurro, dopo aver disputato l'esordio contro Clement Tabur in sessione serale, ha aperto il programma del giovedì scendendo in campo a mezzogiorno. 

Dalla Francia: "Una polemica... per niente"

"Una polemica... per niente". Scrive così RMC Sport, il noto sito francese che ha preso le difese dell'organizzazione del secondo Slam parigino. Stando a quanto riportato sarebbe stato infatti proprio il team di Sinner ad accettare di giocare a mezzogiorno, il primo match sul Philippe-Chatrier, considerato un orario più fresco rispetto alle 15:00 o alle 17:00, che avrebbe anche favorito il recupero del numero uno al mondo in vista dell'eventuale turno successivo.

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