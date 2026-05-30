Sinner in campo a mezzogiorno, dalla Francia sicuri: "Polemica della stampa italiana, in realtà lo ha chiesto il suo team"

Dopo l'eliminazione di Jannik Sinner, sconfitto in rimonta da Juan Manuel Cerundolo con il punteggio di 3-6 2-6 7-5 6-1 6-1, si sono rincorse le polemiche sulle condizioni di caldo estreme al quale è stato sottoposto il numero uno al mondo, che ha accusato un problema fisico quando si trovava ad un passo dalla vittoria in vantaggio 5-1 nel terzo set. L'azzurro, dopo aver disputato l'esordio contro Clement Tabur in sessione serale, ha aperto il programma del giovedì scendendo in campo a mezzogiorno.